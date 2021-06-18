Devlete bağlı Luganskgaz şirketinden yapılan açıklamada, “18 Haziran 2021 gecesi 452 mm çapındaki orta basınçlı gaz boru hattında patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Olayın sonucunda 20 konut binası, 21 kamu tesisi zarar gördü” ifadeleri kullanıldı.
Yangının sabah saatlerinde söndürülmesinin ardından, Luganskgaz hemen tadilat çalışmalarına başladı.
Olayda can kaybı bildirilmedi.
Tesisteki çalışmalar tamamlandıktan sonra gaz tedarikinin devam etmesi bekleniyor. Onlarca binaya gaz verilemiyor.
Bununla birlikte güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yürütüyor, patlamanın sebebi araştırılıyor.
Lugansk’ta doğalgaz boru hattında patlama https://t.co/uX6n74gPiA pic.twitter.com/OtIukAeeAM— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 18, 2021
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