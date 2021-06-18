Rusya, 22 Haziran'dan itibaren Türkiye ile uçuşları yeniden başlatıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındığını belirtti.

Golikova, “Türkiye’yi ziyaret eden Rus uzman heyetinin hazırladığı rapor temelinde, 22 Haziran itibarıyla Türkiye’ye tüm uçuşları tekrar başlatma kararı alındı” dedi.

Türkiye’de hizmet sektöründeki tüm çalışanlara yönelik aşılama kampanyasının organize edildiğini kaydeden Başbakan Yardımcısı, “Otel çalışanlarında aşılananların oranı yüzde 60 ila 90’a varıyor” diye ekledi.

Öte yandan, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın uçuşları tekrar başlatma kararının, Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya’nın 22 Haziran itibarıyla ülkemize uçuşları tekrar başlatması güvenli turizm adına ülkemize olan güvenin bir göstergesidir. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerle de yürüttüğümüz diplomasi trafiğinin meyvelerini Rusya ile olduğu gibi alacağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı.