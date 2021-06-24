Moskova’daki iş yerleri, aşı olmayı reddeden kişileri görev yerinden uzaklaştırabilecek

Vaka sayılarının hızla artması gerekçesiyle Rusya’nın başkenti Moskova’da, insanlarla doğrudan temas halindeki çalışanların yüzde 60’ının aşılanması zorunluluğu getirilmesinin ardından yapılan açıklamaya göre, aşı yaptırmayı reddedenler evlerine gönderilebilecek. Aşılamaya engel durumları bulunanlar bu kapsamda yer almayacak.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ile Moskova’daki koronavirüsle mücadele merkezi, görevleri sırasında insanlarla bir araya gelmek durumunda olan çalışanların yüzde 60’ının aşılanması zorunluluğuna ilişkin kararın nasıl uygulanacağını açıkladı.

Sağlık, ulaşım, eğlence gibi sektörlerdeki iş yerlerinin istenen kotayı karşıladığını göstermesi gerekiyor, aksi takdirde ceza ile karşı karşıya kalabilecekler.

Açıklamaya göre, aşılamaya engel bir durum bulunmamasına rağmen aşı yaptırmayı reddeden çalışanlar işten uzaklaştırılabilecek ve bu çalışanlara işte olmadıkları süre için bir ücret ödenmeyecek.

Bununla birlikte işveren çalışanına uzaktan çalışmayı teklif etme hakkına sahip, ancak bu konuda bir zorunluluğu bulunmuyor.

Öte yandan açıklamada aşılamaya engel durumların sayısının çok az olduğu belirtiliyor. Yalnızca enfeksiyon hastalıkları nedeniyle akut rahatsızlıkları bulunan, kronik rahatsızlıkları şiddetlenmiş ve sağlıkla ilgili acil bir durumları olan kişilerin istisnalar dahilinde olduğu aktarılıyor.

Dışarıdan çalışanlar ve serbest meslek sahipleri de şirketlerin yüzde 60’lık kotası içinde sayılacak. Buna göre, firmaların ceza almamak için bu kişilerin de aşılandığından emin olması gerekiyor. Virüse karşı antikoru olan kişiler de aşıya teşvik ediliyor.

Artan vaka artışı nedeniyle Moskova kenti ve Moskova Bölgesi yönetimleri, bazı sektörlerdeki çalışanların Kovid-19 aşısı olmasını zorunlu kılmıştı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentteki durumun dramatik bir şekilde ilerlediğini, hastanelerde 12 bin kişinin yattığını belirterek "Bu nedenle başkentin başhekimi, hizmet sektöründeki çalışanların yüzde 60 için zorunlu aşılama kararı aldı" demişti.