Kremlin: Putin yarınki Direkt Hat programı için hazırlık toplantısı yaptı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in halkın sorularını yanıtladığı, yarına planlanan Direkt Hat programı için hazırlık toplantısı yaptığını belirtti.

Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamada bulunan Peskov, Rus liderin halktan gelen soruları yanıtladığı ve yarın yapılması planlanan Vladimir Putin'le Direkt Hat programı için hazırlık toplantısı düzenlediğini ifade etti.

Peskov’un açıklamasına göre toplantıya Devlet Başkanlığı idaresinden yöneticiler, bazı başbakan yardımcıları ve Maliye Bakanı Anton Siluanov katıldı.

Geçen yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle düzenlenmeyen Vladimir Putin'le Direkt Hat programının 18.'si, yarın Moskova saati ile (TSİ ile aynı) 12.00'de başlayacak.

Program, Rusya'da Pervıy Kanal, Rossiya 1, Rossiya 24, NTV, OTR, Mir televizyon kanalları ile Mayak, Vesti FM ve Radio Rossii radyo istasyonlarından canlı olarak yayınlanacak.

İlki Nisan 2001'de düzenlenen Direkt Hat programında Putin’e yöneltilecek sorular internet veya telefon üzerinden aktarılıyor. Rus lidere ülkedeki ekonomi, sağlık, eğitim ve önemli siyasi konulardan sorular geliyor.