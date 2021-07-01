Görevine dönen ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan, Rus Dışişleri'ndeki ilk görüşmesini yaptı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'la bir görüşme yaptığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ryabkov ve Sullivan, Rusya ve ABD liderlerinin 16 Haziran'da Cenevre'de yaptıkları zirvenin sonuçları ışığında iki ülke arasındaki ilişkilerin inşasıyla ilgili konuları ele aldı.

Taraflar, iki ülkenin yurtdışı temsilciliklerinin faaliyetleri üzerinde özellikle durdu.

'Görüşme olumlu geçti'

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Sullivan, Moskova'ya döndükten sonra Rus Dışişleri'nde yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi.

Sullivan, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov'la görüştüm. Olumlu bir görüşmeydi. Gelecekte ortak çalışmalara devam etmeyi umuyoruz" dedi.16 Haziran'da Cenevre'de ilk yüz yüze görüşmelerini yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden, iki ülkenin büyükelçilerinin görev yerlerine dönmesi konusunda anlaşma sağlamıştı.