Rusya Dışişleri: ABD ve müttefikleri, Karadeniz’i güç çatışması bölgesine dönüştürüyor

Düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve müttefiklerinin Karadeniz sularını iş birliği bölgesinden güç çatışması bölgesine dönüştürdüğünü ifade etti.

Zaharova, "Karadeniz suları Washington ve müttefikleri tarafından iş birliği bölgesinden güç çatışması bölgesine dönüştürülüyor. Bu, ABD liderliğinde dünyadaki bir bölgenin daha istikrarsız ve tehlikeli hale getirilmesi için bilinçli olarak yapılıyor” dedi.

'Kışkırtıcı bir kas gösterisi'

ABD ve Ukrayna’nın Karadeniz’deki ortak tatbikatına da değinen Zaharova, bu tür tatbikatların sürekli düzenlendiğini ve Rusya'ya karşı yapıldığını kaydetti.

Zaharova, NATO’nun Rus sınırlarındaki durumu kasıtlı olarak istikrarsızlaştırdığı ve gerginliği artırdığına vurgu yaparak, “Bu tatbikatlar, kesinlikle çok kışkırtıcı bir kas gösterisi. 30’dan fazla ülke çağrıldı, savaş gemileri getirildi ve 5 binden fazla personel katılıyor. Kuzey Atlantik İttifakı diyaloga hazır olduğunu beyan ederken, aslında sınırlarımızdaki durumu kasıtlı olarak istikrarsızlaştırıyor ve silahlı olayların yaşanması tehlikesini arttırıyor” ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri'nin Güney Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi James Appathurai, Rusya'nın Kırım açıklarında sınır ihlali yapan İngiliz HMS Defender muhrip gemisine uyarı ateşi açmasına ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'nın pozisyonuna rağmen NATO'nun Karadeniz'deki varlığını sürdüreceğini belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım açıklarından geçip ülkenin karasularını ihlal eden Defender gemisine uyarı ateşi açıldığını ve geminin rotasının bombalandığını duyurmuştu. Rusya tarafından ‘provokasyon’ olarak görülen olayın hemen ardından Moskova’daki İngiliz Büyükelçi, Dışişleri’ne çağrılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, HMS Defender'ın yer aldığı kısa süre önceki provokasyonda sadece İngilizler değil ABD'lilerin de yer aldığını söylemişti.

Putin, "Cenevre'deki zirvenin ardından Kırım'da muhrip gemisinin yer aldığı bir provokasyonu neden gerçekleştirdiler? Kırımlıların görüşüne saygı duymadıklarını göstermek için. O gemiyi batırsaydık bile dünya üçüncü dünya savaşının eşiğine gelmezdi" ifadelerini kullanmıştı.