Kovid-19'un Rus ekonomisine zararı hesaplandı

Rusya’nın tüketici haklarını ve insan sağlığını koruma servisi Rospotrebnadzor’un raporunda, 2020’de yeni tip koronavirüs Kovid-19’un Rus ekonomisine zararının yaklaşık bir trilyon ruble (yaklaşık 118 milyar TL) olduğu belirtildi.

Rospotrebnadzor’un ‘Halkın sıhhi ve epidemiyolojik refah durumuyla ilgili’ raporunda, “Ölümler, kalıcı ve geçici sakatlık nedeniyle üretilmeyen gayri safi milli hasıladaki kayıplar hesaba katılmasa dahi değer açısından zarar 997 milyar 60 milyon rubleyi aştı. Bu da diğer bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan toplam hasardan 1.4 kat daha fazla” ifadesine yer verildi.

Rapora göre, yalnızca hastanelerde hastaları tedavi etmek için yaklaşık 183 milyar ruble ve test için 108 milyar ruble harcandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, vatandaşlar ve işletmelere destek amacıyla federal bütçeden bazı doğrudan ödemelerin en az 515 milyar ruble olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Raporun metninde, “Sağlık alanına yapılan ödenekler bulaşıcı hastalıklar hastanelerini inşa etmek, mevcut hastaneleri bulaşıcı hastalıklara dönüştürmek, Kovid-19'un teşhisi, tespiti, önlenmesi ve tedavisi için ekipman ve ilaçların geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı, kişisel koruyucu ekipman üretimi, laboratuvarların ve mobil ekiplerin çalışmaları ve benzer amaçlar için yapılmıştır” dendi.

Doğrudan Kovid-19 hastalarının tıbbi bakımını organize etme ve sağlama amacıyla ülke bütçesinden ayrılan fonlar en az 189 milyar 452 milyon rubleye ulaştı.