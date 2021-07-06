Rusya’da sayısal genetik pasaport için düğmeye basıldı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’nun açıklamasına göre Rusya’da sayısal genetik pasaportlar kullanıma girecek, profiller yeni doğanlardan başlayarak oluşturulacak.

Pasaportların genom dizilemesi ile ilgili bilgileri de içereceğine dikkat çeken Muraşko, "Sağlık sistemi genel olarak önlemeye odaklanma ve erken teşhis yolunda ilerliyor. Şu anda bir projeyi başlatıyoruz, bu proje kapsamında diğer çalışmaların yanı sıra yeni doğanlar için genetik profil oluştururken genom dizilemesi yapıyoruz. Biyo-inovasyon teknolojilerinin sayesinde bir tür sayısal pasaport yaratıyoruz, kişiye ait sayısallaştırılmış genetik pasaport" ifadelerini kullandı.

Dizileme, DNA molekülündeki nükleotit bazlarının sırasının belirlenmesi anlamına geliyor. Böyle bir analiz sayesinde insan genomu belirlenebiliyor. Dizileme, kalıtsal hastalıkların nedenlerinin belirlenmesine, aile planlamasında patojenik mutasyonların tahmin edilmesine ve hastalıklara (örneğin kanser) yatkınlığın öğrenilmesine yardımcı oluyor.

Rusya’da halka yönelik genetik pasaport çalışmalarına, Devlet Başkanı’nın 11 Mart 2019 tarih ve 97 sayılı kararnamesinde yer verilmişti. Mart ayında ise Sotsmedika adlı şirketin bu sorunu çözmeye en yakın olduğu, şirket bünyesinde genomun otomatik ve çok hızlı bir şekilde araştırılmasını sağlayan bir algoritma geliştirdiği bildirilmişti.