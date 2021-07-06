Rusya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı ilk kez 700'ün üzerine çıktı

Rusya’da gün içinde 737 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu, pandemi boyunca kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da bir günde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en yüksek seviyesine çıktı. Son 24 saatte 737 can kaybı meydana geldi. Şimdiye kadar tespit edilen can kaybı sayısı ise 139 bin 316’ya yükseldi.

Başkent Moskova’da 114, St. Petersburg’da 99, İrkutsk bölgesinde 33 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 23 bin 378 arttı

Vaka sayısı ise 23 bin 378 artarak 5 milyon 658 bin 672’ye çıktı. İyileşenlerin sayısı da 18 bin 411 arttı ve 5 milyon 101 bin 852’ye ulaştı.

Başkent Moskova 5 bin 498’le, gün içinde en çok vakanın görüldüğü yer oldu.