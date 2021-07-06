Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Bir dizi yabancı firma, koronavirüs aşılarını Rusya'da tescil ettirmek için başvurdu

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, bir dizi yabancı şirketin kendi koronavirüs aşılarını Rusya'da tescil ettirmek için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Azerbaycan ile Rusya arasındaki sağlık alanındaki işbirliğine ilişkin anlaşmanın güncellenmiş halinin imzalanması için Bakü'de bulunan Muraşko, bazı şirketlerin aşılarını Rusya'da onaylatma girişiminde bulunduğunu anlattı.

Bazı yabancı şirketlerden aşılarının Rusya'da tescil edilmesi için başvuru yaptığını ve şu anda aşılarla ilgili bilirkişi incelemesi yapıldığını belirten Muraşko, olumlu karar alınması halinde, onaylanan yabancı aşıların Rusya'da satılacağını ifade etti.

Muraşko, başvuruların hangi firmalardan geldiğine dair bir bilgi paylaşmadı.

Azerbaycan Sağlık Bakanı Vekili Teymur Musayev de, pandeminin en zorlu döneminde Rusya'dan test kiti ve Sputnik V aşısı tedariki şeklinde önemli yardımlar aldıklarını söyledi.

Musayev, ocak ayından beri aşılama kampanyası yürüttüklerini ve şimdiye dek 4 milyon kişinin ilk doz aşıyı vurulduğunu kaydetti.