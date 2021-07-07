Kamçatka'da düşen An-26 uçağındaki 19 kişinin cansız bedeni bulundu

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın basın dairesinden yapılan açıklamada An-26 uçağının Kamçatka’da düştüğü bölgede 19 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu söyledi.

Kaynak, “Kamçatka kıyılarında yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 10 kişinin cesedinin parçaları daha bulundu” ifadelerini kullandı.

Olayın gerçekleştiği bölgedeki çalışmalar sürüyor. 51 kişi bölgede çalışıyor. Hava koşulları elverişli olduğunda dalgıçlar da görev yapıyor.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsiya yetkilileri, içinde 28 kişinin bulunduğu yolcu uçağının, Palana kentindeki havaalanının iniş pistine 4-5 kilometre mesafede, deniz kıyısı yakınlarında bulunduğunu belirtmişti. Yetkililer, Kamçatskoye Hava Şirketi’ne ait olan uçakla irtibatın koptuğu sırada, inişin yapılacağı havaalanı çevresinde hava koşullarının kötü olduğunu söylüyor. Ancak, içinde 22 yolcu ve 6 mürettebat üyesinin bulunduğu uçağın düşüş nedeni kesinleşmiş değil. Uçakta bir teknik arızanın gelmiş olması ya da pilot hatası da değerlendirilen ihtimaller arasında.

Bununla birlikte olayın ardından bölgede üç gün yas ilan edildi.