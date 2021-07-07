Putin: Ermenistan’daki seçimler, Paşinyan'ın halkın güvenine sahip olduğunu gösterdi

Rusya lideri Vladimir Putin, Ermenistan’daki seçimlerin Başbakan Nikol Paşinyan’ın halkın güvenine sahip olduğunu ortaya koyduğunu, bunun ileriye dönük gelişim için en önemli koşul olduğunu belirtti.

Kremlin’de ağırladığı Paşinyan’ın seçimdeki zaferini bizzat kutlayan Putin, seçim sürecinin kendisinin halkın güvenine sahip olduğunu ortaya koyduğunu, bunun ileriye dönük gelişim için en önemli koşul olduğunu ifade etti.

“Seçim sonuçlarından dolayı sizi bir kez daha bizzat tebrik etmek isterim. Bunun herkes için, her şeyden önce tabii ki Ermenistan için, Ermeni halkı için önemli olduğunu düşünüyorum” diyen Putin, ‘ele alınması gereken karmaşık, akut ve hassas sorunların ancak etkili bir şekilde çalışma fırsatı sağlandığında çözülebileceğine’ vurgu yaptı.

Rus lider, “Bunun için en önemli şey ise insanların güvenine sahip olmaktır. Ona sahipsiniz. Seçim sonuçları bunu ortaya koyuyor. Ülkenin yaşamı için bu zor anlarda, bu ileriye dönük gelişim için en önemli koşuldur. Bu nedenle, sizi gerçekten içtenlikle tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Paşinyan: Rus barış gücü konuşlandıktan sonra Karabağ’da istikrar korunuyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Rus barış gücü birlikleri konuşlandıktan sonra Dağlık Karanağ’daki istikrarın genel olarak korunduğunu, ancak zaman zaman bazı istikrarsızlık durumlarının ortaya çıktığını söyledi.

Rusya lideri Vladimir Putin’le görüşmeye başlamadan önce açıklamada bulunan Paşinyan, “Maalesef son zamanlarda güvenlikle ilgili konuları çokça ve sık tartışıyoruz, zira bölgemizdeki durum pek istikrarlı değil. Elbette herkes 44 günlük savaşta ateşkes sağlanması konusunda sizin kişisel çabalarınız ve Rusya Federasyonu'nun çabaları herkesin malumu. Rus barış gücü birliklerinin genel olarak Dağlık Karabağ'a konuşlandırılmasından sonra durumun istikrarlı olduğunu, ancak zaman zaman bazı endişe ve istikrarsızlık durumlarının meydana geldiğini söylemeliyim” ifadelerini kullandı.

Paşinyan bunun yanı sıra Ermenistan-Azerbaycan sınırında durumun ‘pek de istikrarlı olmadığını’ kaydetti.