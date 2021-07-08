Rusya’nın kuzeyinde bir uçak radardan kayboldu

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, içinde iki kişinin bulunduğu özel bir uçağın Yamalo-Nenets otonom bölgesinde Türkiye saati ile 14.08’de radardan kaybolduğunun belirlendiğini söyledi.
Uçaktan son sinyalin Krasnoselkupsk yerleşim yerinin üstünde uçtuğu sırada alındığı belirtildi.
Uçağın bulunması için son sinyalin alındığı noktaya gönderilen arama-kurtarma ekiplerinin, radardan kaybolan uçağı havadan gördükleri kaydedildi. Uçaktan dumanların yükseldiği ve uçağın yanında da eliyle ekiplere sinyal veren bir kişinin görüldüğü belirtildi.
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