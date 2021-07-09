Putin: Kız ve erkek çocuklar birlikte eğitim görmeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kız ve erkek çocukların birlikte eğitim görmesi gerektiğini, çocukların böylelikle birbirlerine daha saygılı yaklaşmayı ve yardım etmeyi öğreneceğini ifade etti.

Artek Uluslararası Çocuk Kampı’ndaki bir yarışmanın finaline video konferans yoluyla katılan Putin, “Günümüz uzmanları kız ve erkek çocukların birlikte eğitim görmesinin daha iyi olduğu görüşünde. Böylelikle birbirlerine daha saygılı yaklaşmaya, yapılan işlerde yardım etmeye başlıyorlar. Erkek çocukları kız çocuklarını destekliyor, kız çocukları en iyi özelliklerini ortaya koyup böylelikle erkek arkadaşlarının karakterlerini etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Putin bu açıklamaları 11 yaşındaki Daniil isimli bir çocuğun farklı cinsiyetlerdeki çocukların ayrı ayrı öğrenim göreceği bir eğitim kurumu kurulması teklifi nedeniyle yaptı.