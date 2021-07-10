Rusya’da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı ilk kez 750’yi geçti

Rusya’da gün içinde 752 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu pandemi boyunca kaydedilen en yüksek can kaybı oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Kovid-19 nedeniyle meydana gelen can kaybı pandeminin en yüksek seviyesine çıktı. Gün içinde 752 kişi hayatını kaybetti. Başkent Moskova’da 108, St. Petersburg’da 102, İrkutsk ve Nijnıy Novgorod bölgelerinde 28’er can kaybı kaydedildi. Şimdiye kadar 142 bin 253 kişi hayatını kaybetti.

Gün içinde 25 bin 82 yeni vaka tespit edildi. Şimdiye kadar kayda geçen vaka sayısı 5 milyon 758 bin 300 oldu.

Başkent Moskova’da 5 bin 694, Moskova bölgesinde 2 bin 487, St. Petersburg’da bin 978 vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 17 bin 550 artarak 5 milyon 182 bin 837’ye ulaştı