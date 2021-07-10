Rus Dışişleri'nden OPCW’nin Navalnıy ile ilgili belgelerine yorum: Perde düşüyor, ardından da dekorlar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) Rus bloger Navalnıy ile ilgili olaydan bahsedildiği rapor taslağında yer alan tarihlerdeki tutarsızlıklara işaret etti.

Telegram kanalından ilgili rapor taslağı ile ilgili açıklama paylaşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, OPCW’nin Rus bloger Aleksey Navalnıy ile ilgili olaydan bahsedildiği rapor taslağında yer alan tarihlerde tutarsızlıklar bulunduğunu belirtti.

Belgede, OPCW Teknik Sekreterliği’nin 20 Ağustos 2020'de, yani Navalnıy'ın uçakta rahatsızlandığı gün Rus blogerin durumu ile ilgili teknik yardım için Almanya'ya uzmanlar gönderdiği ifade ediliyor. Bununla birlikte daha önce uzmanların seyahati ile ilgili farklı tarihler bildirilmişti. Rusya'nın OPCW Daimi Temsilcisi Aleksandr Şulgin, örgütün Lahey'deki yürütme komitesinin bir toplantısında Rusya'nın bu konuda açıklama isteyeceğini belirtmişti.

Belgenin ilgili kısımlarından ekran görüntülerini de paylaşan Zaharova, “İşte bu kadar. Batılı meslektaşlar, Navalnıy ile el ele kimyasal silahla zehirlenme hikayesi ile giderek dibe iniyor” ifadelerini kullandı.

OPCW Teknik Sekreterliği Genel Direktörünün Rus diplomatların bu tutarsızlık hakkındaki sorusuna verecek yanıt bulamadığına dikkat çeken Zaharova, Almanya’nın OPCW Daimi Temsilcisinin ise bunun zamanında düzeltilmeyen bir imla hatası olduğunu öne sürdüğünü ifade etti.

Zaharova, “Perde düşüyor. Ardından da dekorlar” ifadelerini kullandı.

Navalnıy, 20 Ağustos 2020’de Rusya'nın Tomsk kentinden Moskova'ya giderken uçakta fenalaşmış, Omsk kentine yapılan acil inişin ardından hastaneye kaldırılmış, yapılan testlerde zehir izine rastlanmamıştı. Ancak destekçileri, Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiğini öne sürmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmiş ve orada yapılan testlerin ardından blog yazarının Noviçok grubundan bir madde ile zehirlendiği iddia edilmişti. Navalnıy, 32 günlük tedavi sürecinin ardından 23 Eylül'de taburcu olmuş, 17 Ocak'ta Rusya'ya dönmüştü.

Bununla birlikte Alman istihbarat servisi BND'nin 1990'lardan bu yana Noviçok'a erişimi olduğu, bu maddenin yaklaşık 20 Batılı devlet tarafından incelendiği, oysa Rusya'nın kimyasal silah alanındaki çalışmalarını 1992'de durdurduğu ve 2017'de nükleer silahların tüm stoklarını imha ettiği ve bunun OPCW tarafından onaylandığı biliniyor.

Avrupa Birliği (AB), ekim ayında Navalnıy'ın zehirlendiği iddiasıyla Rus istihbarat kurumlarının yetkililerinden 6 kişi ile Rusya Devlet Organik Kimya ve Teknoloji Araştırmaları Enstitüsü’ne seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlar uygulama kararı almıştı.