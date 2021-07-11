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    Yeni Lancet araştırması: Sputnik V aşısı, San Marino’da yüksek güvenlik profili çizdi

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Rusya
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202107111044940567-yeni-lancet-arastirmasi-sputnik-v-asisi-san-marinoda-yuksek-guvenlik-profili-cizdi/

    Saygın tıp dergisi Lancet’in yayınladığı bir dergide yer alan yeni bir araştırmaya göre San Marino'da Rus Sputnik V aşısı ile aşılanmayı takiben görülen yan etkilerin neredeyse tamamı hafifti. Aşı olunmasına bağlı olarak kimse hastaneye kaldırılmadı ve hiçbir ölüm görülmedi. Aşıyı, uygulandığı tüm yaş gruplarının tolere edebildiği kaydedildi.

    San Marino genelinde, Rus Sputnik V aşısının birinci ya da her iki dozunu birden olmuş kişiler arasında 4 Mart’tan 8 Nisan’a dek sürdürülmüş bir araştırmanın sonuçları, İngiliz saygın tıp dergisi The Lancet’in yayınladığı EClinicalMedicine dergisinde yayınlandı. Söz konusu yeni araştırma da  Sputnik V aşısının güvenli olduğunu doğruluyor.

    EClinicalMedicine dergisinde araştırmalarının sonuçları yayınlanan bilim insanları, “Bulgularımız giriş mahiyetinde olsalar dahi, Sputnik V aşısının 60 yaş üstü grupta kısa süreli yan etkiler görülmesi bakımından yüksek bir tolere edilebilirlik profili çizdiğini gösterdi” dedi.

    Yan etkiler, hafif ya da orta düzeyde veya iki günden az sürdü

    Bilim insanları makalelerinde ayrıca, San Marino da Rus aşısı ile aşılanmayı takiben kimsenin hastaneye kaldırılmadığını ya da hayatını kaybetmediğini belirttiler ve aşılanmanın ardından görülen yan etkilerin neredeyse tamamının hafif ya da orta düzeyde olduğunu veya iki günden az sürdüğünü kaydettiler.

    Önceki araştırmaların sonuçları ile tamamen paralel

    Bilim insanları, San Marino’da elde ettikleri bulguların, Sputnik V aşısına ilişkin daha önce yayınlanan araştırmaların sonuçları ve aşının üçüncü faz klinik denemelerinin sonuçları ile genel güvenlik ve tolere edilebilirlik ölçütleri bakımından tamamıyla paralellik gösterdiğini de belirttiler.

    Üçüncü faz sonuçları da Lancet’te yayınlanmıştı

    Sputnik V aşısının üçüncü faz klinik araştırmalarının sonuçları da şubat ayında yine Lancet dergisinde yayınlanmıştı.

    San Marino dışındaki ülkelerin verileri de aynı bulgulara işaret ediyor

    Rus Sputnik V aşısı, şimdiye dek Türkiye dahil 67 ülkede kullanıl için onaylanmış durumda. San Marino dışında; Meksika, Arjantin, Sırbistan, Bahreyn, Macaristan gibi başka ülkelerde Sputnik V ile yapılan aşılamalar sırasında elde edilen veriler de aşının koronavirüse karşı geliştirilmiş en güvenli ve etkili aşılardan birisi olduğunu gösteriyor.

    Aşının finansörü: San Marino aşı seçimine siyasi önyargı ile yaklaşmadı

    Aşının yatırımcısı olan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun direktörü Kirill Dmitriyev EClinicalMedicine dergisinde yayınlanan bu yeni araştırmanın sonuçlarına ilişkin, San Marino’nun, Sputnik V aşısını halkına uyguladığı aşılar arasına alması sayesinde, Avrupa’da Kovid-19’u yenip kısıtlamaları kaldıran ilk ülke olduğu hatırlatmasını yaptı.

    Dmitriyev, “Siyasi bir önyargı ile yaklaşmamış olması, San Marino’ya, güvenlik ve etkililik bakımından dünyanın en iyi aşılarından biri olduğunu kanıtlamış olan Rus aşısını seçmesinde yardımcı oldu” değerlendirmesini yaptı.

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    Etiketler:
    Lancet Global Health, Lancet dergisi, The Lancet, Rusya, Sputnik V
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