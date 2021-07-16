Rusya, pandemiye rağmen yolcu uçağı üretimini artıracak

Rusya, pandemiye karşın Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçaklarının üretimini artırmayı planlıyor. Yerli havayolu şirketlerine 2021 sonuna kadar 30 adet Superjet 100 teslim edileceği belirtildi.

Rusya’nın devlete ait Birleşik Uçak Şirketi’nin başkanı Yuriy Slyusar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir toplantısı sırasında, “Sukhoi Superjet 100, hava trafiğinin azaldığı bu pandemi döneminde yoğun bir biçimde kullanıldı” dedi.

Slyusar, ileriye dönük planlarına ilişkin, bu senenin sonuna kadar yerli havayolu şirketlerine teslim edilecek olan 30 yeni uçak ile beraber faaliyetteki Sukhoi Superjet 100 yolcu uçaklarının sayısının 180’i aşacağını kaydetti.

Rusya da pek çok ülke gibi pandemi nedeniyle geçen yıldan beri uluslararası uçuş trafiğini kısıtlamış durumda. Fakat Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçaklarının kullanıldığı iç hat uçuşları eski hâline gelmeye başladı.

SSCB'nin dağılmasından sonra Rusya'da üretilen ilk yolcu uçağı

Sukhoi Superjet 100 yolcu uçakları şu anda sadece Rus havayolu şirketleri tarafından kullanılıyor. Ülkenin en büyük havayolu şirketi olan Aeroflot da bu şirketlerden birisi.

2011 yılında hizmete giren Sukhoi Superjet 100 uçakları, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rusya’da üretilen ilk yolcu uçağı olma özelliğini taşıyor. Uçak ayrıca, 108 yolcu kapasiteli.