Sibirya'da sert iniş yapan uçağın yerdeki görüntüleri yayınlandı

Rusya'nın Sibirya bölgesinde sert iniş yapmak zorunda kalan yolcu uçağının indiği alandan görüntüler yayınlandı. Uçaktaki herkesin hayatta kalmış olması nedeniyle, yaşananlar hakkında Rus basınında 'mucize' değerlendirmeleri yapıldı.

İzvestiya gazetesi, Sibirya'da Kedrovıy-Tomsk seferini yaptığı sırada radardan kaybolan, sonrasında bir acil durum nedeniyle sert iniş yaptığı anlaşılan Antonov An-28 tipi yolcu uçağının görüntülerini yayınladı.

Uçağın ağaçlarla çevrili bir bölgede tamamen tepetaklak olmuş bir biçimde durduğu görülüyor. Sibirya'da iç hat uçuşları gerçekleştiren küçük bir havayolu şirketi olan SiLA'ya ait olan yolcu uçağının burnu ile iniş takımlarının da neredeyse tamamen tahrip olduğu anlaşılabiliyor.

В нашем распоряжении оказались кадры с места аварийной посадки самолета Ан-28 в Томской области. pic.twitter.com/VK1Te14ySt — Известия (@izvestia_ru) July 16, 2021

Uçağın gün içinde radardan kaybolmasından bir süre sonra, arama-kurtarma ekiplerinin uçağın yerini ve hayatta kalanları bulmasının ardından bölgenin valisi Sergey Zvaçkin, "Hepimiz bir mucize olacağına inandık ve pilotların profesyonelliği sayesinde beklediğimiz mucize gerçekleşti, herkes hayatta" açıklamasını yapmıştı.

Uçağın pilotu Faruh Hasanov, uçuş esnasında her iki motorun aniden durduğunu söyledi.

Пилот аварийно севшего Ан-28 Фарух Хасанов объяснил, что стало причиной экстренной посадки. По его словам, у самолета отказали оба двигателя. pic.twitter.com/hyZEU3Rv7M — Известия (@izvestia_ru) July 16, 2021

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'dan yerel yetkililer, en başta uçakta 19 kişinin olduğu açıklamasını yapmıştı, daha sonra bu sayı düzeltilerek 18'e indirildi. Hayatta kalan 18 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu sırada, sert inişin ardından SiLA havayolu şirketi, filosundaki diğer An-28 uçaklarının uçuşlarını geçici olarak askıya aldı.

Двигатели самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском, могли отказать из-за экстраординарных климатических условий. Такое мнение высказал генеральный директор авиакомпании «СиЛА», которой принадлежит воздушное судно, Андрей Богданов:https://t.co/cDGSzTbrhr pic.twitter.com/bibXcAiydB — Известия (@izvestia_ru) July 16, 2021

An-28 yolcu uçağının bugünkü sert inişi, Antonov An-26 tipi bir yolcu uçağının Kamçatka'da bir uçuruma çakılmasından 2 hafta sonra yaşandı. Hava durumu nedeniyle görüşün oldukça kötüleşmiş olması nedeniyle gerçekleştiği belirlenen kazada An-26 uçağındaki 28 kişiden kurtulan olmamıştı.