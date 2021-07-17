Rus An-28 yolcu uçağını neyin sert inişe mecbur bıraktığı belirlendi

Kedrovıy-Tomsk seferini yaptığı sırada dün radardan kaybolan, sonradan acil bir biçimde sert iniş yaptığı anlaşılan An-28 yolcu uçağının pilotlarını bu sert inişe neyin mecbur bırakdığı resmi olarak belirlendi.

Rusya Soruşturma Komitesi yetkilileri, uçağın havalanmasından on dakika sonra her iki motorunun birden durduğunu söylediler. Ayrıca uçağın, havalandığı Kedrovıy kentinin 70 km uzağındaki bir noktaya sert iniş yapmasının ardından tamamen tepetaklak olduğunu eklediler.

Отказ двух двигателей: стали известны новые подробности аварийной посадки Ан-28 в тайге:https://t.co/eg93eK8TgQ



© Фото: ТРК "Звезда" pic.twitter.com/kBCUddrlyU — zvezdanews (@zvezdanews) July 17, 2021

​Soruşturmacılar, sert iniş sonrasında uçaktaki yolcu ve mürettebatın tamamının güvenli bir biçimde tahliye edildiğini de belirtti. Anlattıklarına göre sert iniş yüzünden pilotlardan birisinin bacaklarında kırıklar oluştu, genç bir yolcunun da beyin sarsıntısı geçirdiği belirlendi, geri kalan yolcu ve mürettebat ise sadece küçük kesikler ya da berelerle kurtuldu.

Стало известно, сможет ли пилот аварийно севшего Ан-28 вернуться к работе:https://t.co/XLggGvPDe6



© Фото: ТРК "Звезда" pic.twitter.com/Csi4o3oN3l — zvezdanews (@zvezdanews) July 17, 2021

​Rus soruşturmacılar, sürdürdükleri soruşturma kapsamında uçaktan yakıt numunesinin yanında, uçuş belgelerini ve acil durumlarda uçağın yerinin belirlenmesini ağlayan vericiyi de aldıklarını söylediler.

Bu sırada, sert iniş yapan uçağın operatörü SiLA havayolu şirketi, filosundaki diğer An-28 uçaklarının uçuşlarını geçici olarak askıya aldı.

Засыпанный землей салон: кадры изнутри перевернувшегося при жесткой посадке Ан-28:https://t.co/29loGZNs9b



© Фото: Генпрокуратура РФ pic.twitter.com/dxCP4dCNUF — zvezdanews (@zvezdanews) July 17, 2021

​An-28 yolcu uçağının dünkü sert inişi, Antonov An-26 tipi bir yolcu uçağının Kamçatka’da bir uçuruma çakılmasından iki hafta sonra yaşandı. Hava durumu nedeniyle görüşün oldukça kötüleşmiş olması yüzünden gerçekleştiği belirlenen kazada An-26 uçağındaki 28 kişiden hayatta kalan olmamıştı.