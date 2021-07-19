Rusya, hipersonik kruz füzesi denemesi gerçekleştirdi: 350 km uzaktaki hedef vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Beyaz Deniz’de konuşlu olan Admiral Gorşkov gemisinden fırlatılan bir hipersonik Tsirkon füzesinin, Barents Denizi’nin kıyısında karada yer alan hedefi başarıyla vurduğunu kaydetti.

Yetkililer, füzenin fırlatıldığı geminin hedefe mesafesinin 350 kilometreyi aştığını belirtti. Ayrıca füzenin uçuş hızının 7 mach olduğunu kaydettiler.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, сообщили в МО РФ.



Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота России pic.twitter.com/qvlWcP1XnN — zvezdanews (@zvezdanews) July 19, 2021

​ © AP Photo / John McCutcheon İzvestiya: Rusya ordusu, kruz füzeleri ve İHA'ların erişemeyeceği 'ölüm bölgeleri' kuracak denizaltıların yanında, gemilerin de bu hipersonik füzeler ile donatılması planlanıyor. Tsirkon füzelerinin donanmada yaygın hâle gelmesiyse 2022 yılını bulacak.

Söz konusu füzenin geçtiğimiz yıl ekim, kasım ve aralık aylarında da denemeleri yapılmıştı ve her birinin başarılı gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

Tsirkon füzesinin varlığını, henüz proje aşamasındayken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duyurmuştu. Rusya lideri 2018’deki bir konuşmasında bu füzeyi, ‘dünyanın neredeyse her noktasına ulaşabilecek’ yeni nesil Rus silahlarından birisi olarak tanıtmıştı.

Söz konusu füzelerin karaya konuşlandırılabilecek türü üstünde de çalışıldığı biliniyor.