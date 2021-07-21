Yeni nesil S-500 savunma sistemi, Moskova’yı hava saldırılarına karşı koruyacak

Rusya’nın 1. Özel Hava Savunma Kuvvetleri’nin Komutanı Korgeneral Andrey Demin, Krasnaya Zvezda gazetesine demecinde, yakın gelecekte kendilerine yeni silahlar teslim edilmesini beklediklerini, bunlardan birisinin yeni nesil S-500 hava savunma sistemleri olacağını belirtti.

Demin, bu yeni sistemlerin kendilerine, ‘her şeyden önce başkent Moskova ve çevresini etkili bir biçimde savunmak için tedarik edileceğini’ kaydetti.

Yeni nesil S-500 sisteminin seri üretimi ile orduya tedarikinin bu sene başlaması planlanmış durumda.

Rusya savunma yetkilileri, dün S-500 sisteminin başarılı bir denemesinin gerçekleştiğini söylemiş, bu sistemin denemelerine ilişkin ilk defa görüntü de yayınlamışlardı.