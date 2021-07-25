Putin, Vneşekonombank Başkanı görevine eski Rusya Başbakan Yardımcısı Şuvalov’u yeniden atadı

Rusya lideri Putin, 10 yıl boyunca Başbakan Yardımcısı görevinde bulunan ve 2018’den bu yana Rus devlet bankası Vneşekonombank (VEB) Başkanı olan Şuvalov'u bu göreve 5 yıllık süre ile yeniden atadı.

2008-2018 yıllarında Rusya Başbakanı Birinci Yardımcısı görevini icra eden ve 2018’de Rus devlet bankası Vneşekonombank’ın başına getirilen İgor Şuvalov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 5 yıllık süre ile yeniden aynı göreve atandı.

Bugün yayınlanan belge metninde, “İşbu kararname imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer” ifadeleri yer aldı.

VEB grubuna Rus devlet nanoteknoloji şirketi Rosnano, ‘yenilikler merkezi’ olarak bilinen Skolkovo Vakfı, Rusya İhracat Merkezi, KOBİ’lere destek veren MSP Şirketi, Sanayii Destek Vakfı, Yenilikler Destek Vakfı gibi dev devlet kuruluşları katılıyor.

VEB, 2022’ye kadar Rus ekonomisini desteklemek amacıyla 3 trilyon ruble (349.1 milyar TL) ayırmayı planlıyor. Şuvalov, geçen ay VEB grubunun yeni strateji kapsamında ülke ekonomisine katkısını yüzde 70 oranında artırmayı planladığını açıklamıştı.