Rusya’dan ABD’ye ‘Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadele’ ile ilgili tasarıya destek çağrısı 

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Moskova’nın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 'Nazizm'in yüceltilmesinin yasaklanması' tasarısına karşı çıkan ABD ve Ukrayna’nın görüşlerini değiştirmelerini umduğu belirtildi.

Rusya'nın BM Genel Kurulu'na her yıl sunduğu 'Nazizm'in yüceltilmesinin yasaklanması' tasarısına Aralık 2020’de ABD ve Ukrayna dışındaki tüm ülkeler destek vermişti.

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Rusya her türlü ırk ayrımcılığını kınıyor. BM Genel Kurulu'na ‘Nazizm ve Neo-Nazizmin yüceltilmesiyle mücadele’ konulu yıllık tasarıyı sunuyoruz. Sadece ABD ve Ukrayna buna karşı çıkıyor. Tutumlarını gözden geçireceklerini umuyoruz” denildi.

Tasarıda, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarının gözden geçirilmesini ve bu savaş sırasında işlenen insanlığa karşı suçların ve savaş suçlarının reddini önlemek amacıyla ülkelere yasama, eğitim, uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak insan hakları alanında uygun somut önlemleri almaları tavsiye ediliyor.

Nazizmin yüceltilmesi ve propagandasıyla ilgili olaylar, özellikle de İkinci Dünya Savaşı kurbanlarının anıtlarını hedef alan grafiti ve çizimlerin şiddetle kınandığı tasarıda, her türlü ırk ayrımcılığını yasama da dahil tüm uygun yollarla ortadan kaldırma çağrısı yapılıyor.

Ayrıca tasarıda ırkçılığı, ayrımcılığı, nefreti ve etnik köken, milliyet, din veya inanca dayalı şiddeti teşvik eden eğitim materyallerinin ve söylemin kullanılması kınanıyor.