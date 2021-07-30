Rus Büyükelçilik: Bugün Rus-Türk Karma Ekonomik Komisyonu 17. Dönem Toplantısı yapılacak

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, bugün Moskova’da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş başkanlığındaki Rus-Türk Karma Ekonomik Komisyonu 17. Dönem Toplantısı gerçekleştirilecek.