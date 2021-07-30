Rus Büyükelçilik: Bugün Rus-Türk Karma Ekonomik Komisyonu 17. Dönem Toplantısı yapılacak

Rus Büyükelçilik, bugün Rusya’nın başkenti Moskova’da Rus-Türk Karma Ekonomik Komisyonu 17. Dönem Toplantısı'nın gerçekleştirileceğini açıkladı.
Açıklamada toplantıya Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un başkanlık edeceği kaydedildi.
🇷🇺🇹🇷 Bugün #Moskova'da #Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak @novakav1 ve #Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş @mehmedmus başkanlığında Rus-Türk Karma Ekonomik Komisyonu 17. Dönem Toplantısı yapılacak. #RusyaTürkiye pic.twitter.com/BcKJOR8xdL— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 30, 2021
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