Rus Su-35S uçağı Ohotsk Denizi'nde düştü

Rusya Hava Kuvvetleri basın servisinden yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri'ne ait bir Su-35S savaş uçağının motorunda meydana gelen arıza nedeniyle Habarovsk Bölgesi'ndeki Ohotsk Denizi'ne düştüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, eğitim uçuşu gerçekleştiren pilotun uçaktan atlamayı başardığı ve arama kurtarma ekipleri tarafından bulunarak güvenli bir şekilde askeri üsse nakledildiği bilgisine yer verildi.