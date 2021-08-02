USADA Başkanı Tygart’ın açıklamalarına RUSADA’dan sert tepki

Rusya Dopingle Mücadele Ajansı (RUSADA) Genel Müdür Vekili Mihail Buhanov, ABD Anti-Doping Ajansı (USADA) Başkanı Travis Tygart’ın Rus Olimpiyat sporcuları ile ilgili yaptığı açıklamalarla laboratuvar testleri açısından dünya anti-doping sisteminin işleyişine ilişkin soru işaretleri uyandırdığını belirtti.

RUSADA Genel Müdür Vekili Mihail Buhanov, Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılan tüm Rusların test sonuçlarının açıklanması çağrısında bulunan ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni (IOC) Rus milli takıma yeterince sert ceza vermediği iddiasıyla eleştiren Tygart’ın açıklamalarını Sputnik’e değerlendirdi.

Rus yetkili,diye konuştu.

Dünya kamuoyunu bilgilendirmek adına sporcuların testlerini yayınlamanın bir anlamı olmadığına dikkat çeken Buhanov, “Dopingli bir sporcu objektif olarak oyunlara giremez, zira buna izin verilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Tygart'ın IOC’nin Rusya'ya karşı aldığı önlemlerin bir saçmalık olduğu şeklindeki ifadesinin popülist bir yöntem ve ‘duygusal arka planlı mantıksal bir saçmalık’ örneği olduğunu vurgulayan Buhanov, "Bu seviyedeki yöneticilerin bu tür çıkarımlara varmaktan geri kalmamaları üzücü” vurgusunu yaptı.

Rus yetkili, doping skandalından sonra Rusya'ya getirilen tüm yasakların bu yılki Olimpiyat Oyunları için yerine getirildiğine dikkat çekti.

Uluslararası Doping Test Kurumu (ITA), dün 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda hiçbir anti-doping kural ihlaline rastlamadığını açıklamıştı. ITA, Rusya, ABD, Avustralya, Çin ve İngiltere dahil olmak üzere 2 binden fazla sporcudan 3 binin üzerinde doping örneği toplamıştı.