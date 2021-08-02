Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba’dan Rusya’ya ‘gökten taş yağacak’ tehdidi

Kuleba, Ukrayna medyasına açıklamasında, “Kırım’ın geri dönmesi, zaman meselesi” ifadesini kullanarak argüman olarak Rusya İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra dağılmasını gösterdi.

Bir dönem Strasburg’da çalıştığını anımsatan Ukraynalı politikacı, bu şehrin, eskiden Fransa ve Almanya arasında yüzyıllar boyunca tartışma konusu olan Alsas bölgesinde bulunduğuna işaret ederek, “Paris bu bölgeyi Fransa-Prusya Savaşı’nda kaybetti ama onlarca yıl geçtikten sonra yeniden kontrolü altına aldı. Fransız eliti, ilk fırsatta ne yapacağını, Alsas ve Lorraine’i geri alacağını net bir şekilde biliyordu” dedi.

Ukrayna’nın da aynı politikayı izlediğini dile getiren Kuleba, “İlhak sırasında, ‘Önemli olan Rusya’ya geri dönmek, ondan sonra gökten taş yağsa umurumuzda olmaz’ diye yazıyorlardı. Buyurun, gökten taş da yağacak, başka şeyler de olacak. Biz zamanımızın gelmesini bekleyeceğiz” ifadesini kullandı.

Ukraynalı yetkililer defalarca Kırım’ı “geri alma” isteğini dile getirmiş, bunun için farklı yollar önermişti. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Kırım sorununun sonsuza dek çözüme kavuşturulduğunu” dile getirmişti.