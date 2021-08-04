Rusya ve Özbekistan’dan Afganistan sınırında tatbikat

Rusya ve Özbekistan ordularından askerler, Afganistan sınırındaki dağlık arazili Termez poligonunda bin 500 askerin katılımıyla tatbikat gerçekleştirdi.

Rusya’nın Merkez Askeri Birimi’nden yapılan açıklamada Afganistan sınırındaki tatbikat sırasında iki ülkeden özel kuvvetler birlikleri 15 kilometrelik bir yürüyüş yaptığı belirtildi.

Tatbikatta dağcılık ekipmanları kullanılarak eğitimler gerçekleştirildi. Askerler dağlık arazide keşif ve arama faaliyetleri gerçekleştirdi, sahte düşman birliklerinin hareket güzergahı üzerinde pusu düzeneği kurdu, hafif silahlarla atış yaptı.

Tatbikatta iki ülkeden bin 500 asker görev aldı.

ABD ve müttefiklerinin güçlerini çekmeye başladığı Afganistan’da Taliban terör örgütü ile hükümet güçleri arasında çatışmalar sürüyor.