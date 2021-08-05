Rusya'nın Rostov Bölge Vali Yardımcısı: Türkiye'ye yangın söndürme uçaklarının sevkiyatını görüşüyoruz

Rus basınına demeç veren Sorokin, Be-200 amfibi uçaklarının üretildiği Taganrog Havacılık Bilim-Teknik Kompleksi'nin iflasın eşiğinde olduğuna dair iddialara yanıt verdiği sırada Türk hükümetiyle yapılan görüşmelerden bahsetti.

Türk hükümetiyle yangın söndürme modifikasyonuna sahip uçakların sevkiyatı için müzakereler yürüttüklerini kaydeden Sorokin, müzakerelerin kapsamı ve ne aşamada olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.