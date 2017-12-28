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    Rus ordusundan S-400'lü tatbikat

    Rus uzman: Türkiye silah pazarında en iyi ürünleri bulmak için çaba sarf ediyor

    © Sputnik/ Alexander Galperin
    Savunma
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    Rusya Stratejik Konjonktür Merkezi uzmanlarından Oleg Ponomarenko, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini satın alması konusunda yaptığı değerlendirmede, Ankara’nın askeri-teknik işbirliği alanında bir emsal oluşturmaya çalıştığını belirtti.

    Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın alması konusunu Sputnik'e değerlendiren Ponomarenko, şöyle konuştu:

    S-400- Hmeymim
    © AFP 2017/ Paul GYPTEAU
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    "Türkiye, birkaç büyük ülkenin (ve her şeyden önce Hindistan'ın) takip ettiği bir model seçerek, silah pazarında en iyi ürünleri bulmak için çaba sarf ediyor ve söz konusu silahları iki ‘bloktan' da satın almaya çalışıyor. Böylelikle Türkiye, ileride kendi savunma sanayiini toparlamak için askeri-teknik işbirliği alanında bir emsal oluşturmaya çalışıyor. Rusya içinse bu anlaşma kesinlikle bir sıçrama anlamına geliyor. Aslına bakılırsa Türkiye, buna benzer bir ürünü başka birinden satın alamazdı. Özellikle S-400 sistemlerinin satın alınmasının, Türkiye'nin bu aşamada müttefikleri olan, fakat yakın veya orta vadede tutumları değişebilecek ülkelerden bağımsız olma yolunda attığı bir adım olduğunu düşünüyorum."

    Daha önce Rus savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıklamıştı.

    Sevkiyatın sağlanması halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.

    Etiketler:
    S-400, Sergey Çemezov, Rusya, Türkiye
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