Rusya'da ‘kral ve kraliçelere layık’ altın süslemeli silahlar yeniden satışta

© AFP 2017/ Kirill Kudryavtsev Kadınlar da silahlara meraklıdır 14

Silah üretim şirketleri ile ünlü Rusya, ‘krallara ve kraliçelere layık’ altın süslemeli silah ustalarıyla da dolu. Moskova’nın doğusundaki Rus Praktika firması da soğuk çelikten yapılan silahların süslenmesinde uzman kuruluşlar arasında. Hokka, konyak, şarap kadehleri, tepsi gibi eşyaları da süsleyen firmadan yapılan açıklamaya göre, 19. yüzyıldaki silahlara altın ve gümüşle süsleme, savaş sahnelerini işleme geleneği yeniden canlandırıldı.

Bu silahlardan satın almak isteyenlerin Rusya’da AK-104 tüfeklerinin siviller için olan versiyonu Saiga MK-03’ün altın süslemelisini 50 bin dolara edinilebileceği belirtildi.

We know a hidden place in #Russia where even arms are made out of noble metals! https://t.co/4bARae2L86 — Russia Beyond (@russiabeyond) January 3, 2018

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