Rus Tu-95 uçaklarına yeni özellik

NI dergisinin askeri uzmanlara dayandırdığı haberinde, RusTu-95 stratejik bombardıman uçaklarının Suriye'de düzenlenen operasyonlar sırasında test edilen Rus yapımı SVP-24 nişangâh ve navigasyon sistemi sayesinde daha önce programlanmış olan kruz füzelerine yeni hedef tanıtılarak rotalarının değiştirilebileceği belirtildi.
© Sputnik/ Vladimir Fedorenko
Haberde ayrıca diğer bazı raporlara göre Tu-95'lerin seyir halindeki füzelerin hedeflerini değiştirme özelliğine de sahip oldukları ifade edildi. Uzmanlar, bu özelliğin henüz uygulamaya geçirilmemiş olsa da ‘büyük bir olasılıkla geliştirilmekte olduğu' yönünde görüş bildirdi.
NI, Rus uçaklarına kazandırılan bu yeni özellikle ABD'nin artık hassas silahlara sahip olan tek ülke olmadığının altını çizdi.
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