Rus Savunma Bakanlığı, ‘Rus Şövalyeleri’nin havada yakıt ikmalinin videosunu yayınladı

Lipetsk Havacılık Merkezi’nin üssünde yapılan tatbikata, ‘Rus Şövalyeleri’ ve ‘Rusya Şahinleri’ hava akrobasi ekipleri dahil 20’den fazla Su-35S, Su-30SM, Su-34 ve Su-24M savaş uçağı katıldı.
© Sputnik/ Yevgeniy Biyatov
Havada yakıt ikmali, 5 bin metre yükseklikte saatte yaklaşık 600 kilometre hızda gerçekleştirildi. Savaş uçakları ile hava tankeri İl-78 arasındaki mesafe 20 metrenin altındaydı.
Тренировки экипажей истребительной и бомбардировочной авиации #ВКС РФ, а также пилотажных групп #РусскиеВитязи» и #СоколыРоссии по дозаправке в воздухе pic.twitter.com/a8KNDBu9SV— Минобороны России (@mod_russia) 24 Ocak 2018
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