Rus Savunma Bakanlığı, ‘Rus Şövalyeleri’nin havada yakıt ikmalinin videosunu yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Rus Şövalyeleri’ ve ‘Rusya Şahinleri’ hava akrobasi ekiplerinin tatbikatı sırasında yaptığı havada yakıt ikmalinin videosunu yayınladı.

Lipetsk Havacılık Merkezi’nin üssünde yapılan tatbikata, ‘Rus Şövalyeleri’ ve ‘Rusya Şahinleri’ hava akrobasi ekipleri dahil 20’den fazla Su-35S, Su-30SM, Su-34 ve Su-24M savaş uçağı katıldı.

Havada yakıt ikmali, 5 bin metre yükseklikte saatte yaklaşık 600 kilometre hızda gerçekleştirildi. Savaş uçakları ile hava tankeri İl-78 arasındaki mesafe 20 metrenin altındaydı.