Rusya: İleri teknolojiye sahip düşman 5 alanda savaş yürütecek

Günümüzde savaşların niteliğinin önemli ölçüde değiştiğini belirten Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, ileri teknolojiye sahip düşmanın savaşı aynı anda kara, hava, deniz, uzay ve siber olmak 5 alanda yürüteceğini kaydetti.

Rudskoy, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Krasnaya Zvezda (Kızıl Yıldız) gazetesi için kaleme aldığı yazıda, modern savaşın niteliğinin değişmesi nedeniyle Ana Harekat Dairesi'nin son zamanlarda aldığı görevlerin hacim ve boyutunun önemli ölçüde arttığını ifade etti.

Ordu ve filonun kullanılabileceği savaşların yelpazesinin genişlediğini yazan Rudskoy, "Düzenli orduların katıldığı klasik durumlar dışında, örneğin Suriye'de olduğu gibi hükümetlere karşı düzensiz güçlerin harekete geçtiği yeni tip çatışmalar ortaya çıktı" dedi.

SİBER SAVAŞ

Düşmanların bu tür savaşlar sırasında uyguladığı askeri ve gayri askeri tedbirler oranının değiştiğini belirten Rudskoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Askeri operasyonların düzenlenmesine ve uygulanmasına yönelik yaklaşımlar değişiyor, askeri güçleri oluşturma, konuşlandırma ve kullanmada yeni biçimler ve yöntemler ortaya çıkıyor. Örneğin, ileri teknolojilere sahip düşmanla savaşın çıkması durumunda çatışma aynı anda 5 alanda yürütülecek: Kara, hava, deniz, uzay ve siber alanda".