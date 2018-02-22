ABD askerleri, Rus kışına hazırlıklara başladı

ABD Deniz Piyade birliklerinin olağanüstü hava koşullarında Rusya ve Kuzey Kore ile varsayımsal bir çatışmaya hazırlık yaptıkları belirtildi.

Defense News sitesinde yer alan habere göre son bir yılda deniz piyadelerinden yaklaşık 600 kişi Norveç’te özel eğitimden geçti. Eğitimde askerlere tüm detayları öğretmek için çaba gösterildiği belirtilen haberde, piyadelerin soğukta tutukluk yapan silahlarla, askeri araçlarla ve iletişim aygıtlarıyla baş etmeyi, ayrıca donmamak için içecekleri suyu nasıl ısıtacaklarını, nasıl giyineceklerini ve besleneceklerini öğrendikleri kaydedildi.

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Habere göre deniz piyadeleri en son 70 yıl önce Kore Savaşı sırasında ağır hava koşullarında savaşmak zorunda kaldıkları, soğuklara uyum sağlayamayan yaklaşık 7 bin askerin öldüğü, şimdiyse ABD’li askeri yetkililerin böyle bir durumun tekrar etmemesi amacıyla böyle bir önlem aldığı ifade edildi.

Geçen yıl Norveç’teki askeri kampı ziyaret eden Deniz Piyadeleri Komutanı General Robert Moeller, “Eğitim gören deniz piyadeleri her zaman, bu şartlarda ciddi bir çatışmanın onlardan şu ana kadar yaptıklarından çok daha fazlasını gerektireceğini hatırlamalı. Fiziki ve psikolojik durumları en iyi düzeyde olmalı ve ruhen de güçlü durumda olmalılar” diye konuşmuştu.

United States Marine Corps (@marines)'in paylaştığı bir gönderi (Oca 28, 2018 at 4:59öö PST)

Haberde aynı zamanda Amerikan askerlerinin bu çabalarının potansiyel düşmana karşı üstün olmaları için yetersiz olabileceği, zira deniz piyadelerinin tamamının sert kış koşullarında çarpışmak için eğitim göremediği ve Norveç’teki eğitimin bu açıdan siyasi anlam taşıdığı belirtildi.

Atlantik Konseyi’nin transatlantik programı direktörü Magnus Nordenmann, “Kolordunun dönüşümlü olarak oradaki varlığı, bölgenin ABD’nin radarında olduğu yönünde Rusya’ya önemli bir sinyal. Bu, tek başına caydırıcılık değil ancak böylelikle ABD, Avrupa’nın kuzeyindeki müttefikini koruma niyetini gösteriyor” dedi.