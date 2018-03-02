ABD’den itiraf: F-35 maliyetinin üstesinden gelemeyebiliriz

Şu ana kadar 400 milyar doların harcandığı F-35 savaş uçağının silahlandırılması programından sorumlu Winter, çalışmaların devam ettiğini ama aşırı yüksek maliyetin endişe yarattığını kaydetti.
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The Washington Examiner askeri gazetesinin haberine göre Winter, “Fiyat düşüyor ama yeterince hızlı gelmiyor” dedi.
Winter, F-35 fiyatındaki düşüşün mevcut hızda kalması ve planlanan sayısının 280’den 800’e yükseltilmesi durumunda uçağın mevcut bütçe için çok ağır geleceği yönünde uyarıda bulundu.
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