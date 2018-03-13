'Putin'in açıkladığı Kinjal hipersonik silahı, uçak gemilerini imha edebilir'

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda'ya konuşan Borisov, Kinjal'ın hem durağan hem de hareketleri hedefleri vurma kapasitesine sahip çok işlevli savaş başlığıyla donatıldığını vurguladı.

Borisov, "Kinjal hipersonik füze sistemi, uçak gemileri, destroyerler ve kruz gemileri gibi büyük deniz hedeflerini imha edebilir ve mevcut ve gelecekteki tüm füze savunma sistemlerini etkisiz hale getirebilir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart'taki Federal Meclis konuşmasında Rus uzmanların geliştirdiği 'yenilmez' silah sistemlerinden söz etmişti.

KİNJAL HİPERSONİK SİLAHI

Rus liderin tanıttığı silahlardan biri, Kinjal hipersonik silahıydı.

Putin, Rus hava güçlerinin kullanacağı Kinjal'i başarılı bir biçimde test ettiğini ve bu silahı ülkenin güneyinde yer alan güçlere gönderdiğini belirtmişti.