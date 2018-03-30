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    'Saldırganlar' filosundaki F-16C avcı uçakları

    Amerikalılar uçaklarını neden Rus uçaklarının renkleriyle boyadı?

    ABD Hava Kuvvetleri
    Savunma
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    İki hafta önce Nevada eyaletinin sakinleri, ABD Hava Kuvvetleri’nin Red Flag (Kızıl Bayrak) Tatbikatı'na tanıklık etti. Gerçeğe çok yakın şartlarda gerçekleştirilen tatbikata, ‘saldırganlar’ olarak adlandırılan ve karşı tarafın renkleriyle boyanan uçaklar da katılıyor.

    Sputnik, bazen gerçek MİG ve Sukhoi uçaklarının da katıldığı tatbikatların perde arkasını araştırdı.

    ESRARENGİZ ‘SU’ UÇAKLARI

    ‘Saldırganların’ ilk hava birliği 1970’li yılların başında Nevada’daki Nellis Hava Üssü'nde oluşturuldu. Sovyet avcı uçakları olarak, kanatlarına kızıl yıldız resimleri yapılmış Amerikan yapımı F-5’ler kullanıldı. 1973’te İsraillilerin Araplardan ele geçirdiği ilk MİG-21F-13 uçağı üsse ulaştırıldı, birkaç yıl sonra da Nevada’nın semalarında Sovyet menşeili MİG-21 bis ve MİG-23 uçakları görüldü.

    F-16S
    USAF 64th Aggressor F-16
    F-16S

    Sovyetlerin dağılmasından sonra ‘saldırganlar’ daha modern uçaklarla donatıldı. Aralık 2016’da uçak tutkunları Nevada’nın semalarında Su-27 ile Amerikan F-16’nın arasındaki ‘çatışmanın’ görüntülerini çekmeyi başardı. Olayın ardından 1 yıl geçmeden medya, esrarengiz ‘Su’ uçağının kaza geçirdiğini duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) olayla ilgili açıklama yapılmazken uçağın menşei ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.

    'ABD, BİR AFRİKA ÜLKESİNDEN 2 ADET SU-27 UÇAĞI ALDI' İDDİASI

    Amerikan basını ayrıca ABD’nin bir Afrika ülkesinden 2 adet Su-27 uçağı satın aldığını da ileri sürüyor, fakat haberler resmi olarak doğrulanmıyor. Bazı iddialara göre ABD, daha önce Etiyopya’dan, ardından Belarus’tan Su-27 uçakları aldı, ayrıca Sovyetlerin dağılmasından sonra ABD’ye 20’nin üzerinde MİF-29 avcı uçağı geldi.

    Fakat yine de ‘saldırganların’ filosunun çekirdeği, Amerikan F-5, F-15, F-16 ve F/A-18’lerden oluşuyor. Uçakların boyandığı renklerdense ABD’nin hangi ülkeyi en olası düşmanı olarak gördüğü anlaşılıyor.

    F-5, SU-57 (PAK FA) OLARAK KULLANILIYOR

    ‘Saldırganların’ en yoğun olarak konuşlandığı Nellis Hava Üssü'nde, yeni uydu fotoğraflarına bakıldığında iki çeşit hava kamuflajı kullanılıyor. Biri Rus uçaklarında kullanılan gri-açık mavi (bazen siyah renk te katılıyor), diğeriyse İran’ın savaş uçaklarının renklerini çok andıran üç renkli ‘çöl deseni’. Nellis’te ayrıca yine Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin kullandığı, altı açık mavi, üstü ise kömür renginden oluşan ‘köpekbalığı’ desenli uçaklar da bulunuyor.

    Nellis
    Google Maps
    Nellis

    Alaska’da konuşlandırılan ‘saldırganlar’, malum nedenlerle sadece Rus uçaklarının renklerini kullanıyor, üste bulunan gri-mavi renkli 12 adet F-16 uçağı, hava çatışmalarında MİG-29 uçaklarını taklit ediyor.

    Eielson
    Google Maps
    Eielson

    ABD donanmasının hava birliklerininse üç özel eğitim birimi var. İlki, Virginia'daki Oceania üssünde konuşlanan 12. Filo, ikincisi 13. Filonun bulunduğu Nevada'daki Fallon üssü ve Florida'daki ünlü TOPGUN hava okulunun 111. filosu. Fallon'da en az 5 adet ‘Rus’ uçağının konuşlandığı görülebiliyor.

    Fallon
    Google Maps
    Fallon

    Topgun’da ise Amerikan F-5 uçaklarından bir tanesine, Rusya’nın en yeni avcı uçağı olan Su-57 (PAK FA) avcı uçağının renkleri verilmiş.

    Kay West (Topgun)
    Google Maps
    Kay West (Topgun)

    PSİKOLOJİK ETKİ FAKTÖRÜ

    Dış görünümün dışında ‘saldırganlar’, karşı tarafın uçaklarının teknik özelliklerini ve hava çarpışmalarında uyguladığı taktikleri de taklit ediyor. Daha İkinci Dünya Savaşı sırasında gen pilotların birçoğunun düşmanla ilk karşılaştıklarında sersemlediğini ve kayıp saniyelerin insanların hayatına mal olduğunu fark eden ABD Hava Kuvvetleri, tatbikatların psikolojik etkisinin de olduğunu, gerçeğe yakın koşullarda gerçekleşen tatbikatlar sayesinde Amerikan pilotlarının düşmanın imajına ‘aşina olduğunu’ düşünüyor.

    Sovyetler Birliği’nin Hava Kuvvetleri’nde de ‘saldırganlar’ vardı. SSCB’nin özel hava kuvvetleri Türkmenistan’daki Mary Üssü’nde konuşlandırılmıştı. ABD’den farklı olarak Sovyet Hava Kuvvetleri, uçaklarını karşı tarafın renklerine boyamıyordu, ancak yapılan eğitimlerde başlıca vurgu, hava çatışmalarındaki taktiklere yapılıyordu.

    Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin hizmetindeyse böyle bir birlik bulunmuyor.

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    Etiketler:
    Sukhoi, MiG-15, Su-27, ABD, Rusya
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