Rusya'dan Suriye'ye S-300 sevkiyatı hakkında açıklama: Türkiye'ye de sorulmalı

Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma'nın savunma komitesi başkanı Vladimir Şamanov, Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin karar alınmadan önce, Astana sürecinin garantör ülkelerinin de fikrinin sorulması gerektiğini söyledi.

Şamanov bir Rus haber ajansına demecinde, Suriye'ye S-300 sevk edilmesi halinde, bu hava savunma sisteminin ülkedeki önemli tesisleri, 10 bin metreye kadar yükseklikten hava saldırısı düzenleyen savaş uçaklarına karşı koruyabileceğini söyledi.

Rus parlamenter, "Bu nedenle, garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran'ın bu yönde bir karar alması halinde Suriye'ye S-300 sistemleri teslim edilmesi mantıklı olurdu" diye ekledi.

Şamanov ayrıca, Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin karar alması halinde Rus askeri üretim sanayisinin imkanlarının Suriye'ye S-300 füzeleri sevk edilmesine izin vereceğini de kaydetti.

Suriye'ye S-300 sevk edilmesi ihtimali, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de kimyasal silah üretimi ve depolanmasında kullanıldıklarını iddia ettikleri tesisleri 14 Nisan'da hava ve denizden bombalaması sonrası tartışılmaya başlamıştı.

Rusya, Suriye'nin Duma bölgesinde 7 Nisan'da kimyasal silah kullanılarak düzenlendiği iddia edilen bir saldırıyı gerekçe gösterilerek yapılan bu bombardımanı sert bir biçimde kınamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu saldırının ardından Suriye'ye S-300 sistemleri göndermelerini önünde artık ahlaki bir yükümlülüklerinin kalmadığını söylemişti.

Kommersant gazetesinin dünkü sayısında yayınlanan bir yazıda, Suriye'ye S-300 teslimatının ücret alınmadan askeri yardım kapsamında yapılacağı iddia ediliyordu.