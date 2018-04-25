Rusya ile Türkiye'nin askeri ve sivil havacılık projelerini görüşmesi planlanıyor

Rus basınına konuşan Çernov "(Eurasia Airshow 2018) Fuar çerçevesinde şirketimiz Türkiye ile olduğu gibi bölge ülkeleriyle de askeri ve sivil havacılık alanında ortak projeleri görüşmeye hazır" dedi.
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Çernov, OAK'ın fuarda aktif katılım gösterdiğini, en çağdaş ve ümit vaat eden uçaklarını sergilediğini, Sergilenen hava araçları arasında Su-35, MiG-35, Superjet-100 olduğunu söyledi.
Çernov "Fuarda ayrıca Güney Asya ve Ortadoğu'daki potansiyel müşterilerin ilgisini çekebilecek özel Be-200 uçağını sergiliyoruz" dedi. Çernov, sunulan uçaklar arasında Yak-130 uçağının olduğunu da ekledi.
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