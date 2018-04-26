Türkiye Rusya’dan satın aldığı Ka-32 helikopterlerinin sayısını arttırabilir

Rus Helikopterleri (Vertolety Rossii) şirketi, Rusya ile Türkiye arasında, daha önce Ankara’ya satışı konusunda anlaşma sağlanan Ka-32A11BC helikopterlerine 4-5 aracın daha eklenmesi için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Antalya'da düzenlenen uluslararası havacılık fuarı Eurasia Airshow’da basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan şirketin Genel Müdürü Andrey Boginskiy, “Türk meslektaşlarımız, yangın söndürmek ve özel operasyonlar için kullanılan Ka-32A11BC helikopterlerinin sayısını arttırmak istiyor. Şu anda aramızda 3 aracın tedariki için kontrat var, toplam sayının 7-8 adede çıkarılması görüşülüyor, yani daha 4-5 araç eklenecek” diye konuştu.

Ka-32A11BC helikopterlerinin Türkiye’ye yeni teslimatlarının önümüzdeki yıl başlayabileceğini söyleyen Boginskiy, Türk yetkililerinin Rus yapımı çok amaçlı Ansat helikopterlerine de ilgi gösterdiğini, fakat bu konudaki görüşmelerin Ka-32A11BC’lerin sevkiyatı tamamlandıktan sonra bağlayacağını ifade etti.

3 ADET KA-32 YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİYLE İLGİLİ KONTRAT TAMAM

Diğer yandan Vertolety Rossii şirketinin basın dairesinden yapılan yazılı açıklamada, şirketin Eurasia Airshow havacılık fuarı kapsamında Kaan Air şirketiyle 3 adet Ka-32А11VS çok amaçlı helikopterin tedariki ile ilgili anlaşma imzaladığı belirtildi.

Açıklama metninde, “Vertolety Rossii holdingi (Rostec devlet şirketinin bünyesinde yer alıyor), 25-29 Nisan tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Eurasia Airshow uluslararası havacılık fuarı çerçevesinde Türk şirketi Kaan Air ile 3 adet Ka-32А11VS çok amaçlı helikopterin tedariki ile ilgili anlaşma imzaladı” ifadelerine yer verildi.