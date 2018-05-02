'Rusya'nın askeri harcamaları 19 yıl sonra ilk kez azaldı'

Stokholm Uluslararası Barış Araştırması Enstitüsü (SIPRI), 2017 yılında ülkelerin yaptığı askeri harcamaları araştırdı. Harcamaların toplamı küresel çapta yüzde 1.1 artarken Rusya, askeri harcamalarını 1998'den bu yana ilk kez azalttı.

SIPRI'nin araştırmasına göre 2017 yılında dünya genelinde askeri harcamalar yüzde 1.1 artarak 1.7 trilyon dolar oldu.

RAPORA GÖRE RUSYA EN FAZLA ASKERİ HARCAMA YAPAN 4. ÜLKE

Askeri harcamaların yüzde 35'ini gerçekleştiren ABD, listenin ilk sırasında yer aldı. Yüzde 13'lük paya sahip Çin ise ikinci oldu.

Suudi Arabistan yüzde 4 oranı ile üçüncü sırada yer alırken, bir basamak gerileyen Rusya en fazla askeri harcama yapan 4. ülke durumunda.

Hindistan'ın (yüzde 3.7) da dahil olduğu ilk 5, küresel askeri harcamaların yaklaşık yüzde 60'ını gerçekleştirdi.

RUSYA HARCAMALARI YÜZDE 20 AZALTTI

Rusya, askeri harcamalarını 2017 yılında yüzde 20 azaltarak 66.3 milyar dolara indirdi.

Bu tutar, Rusya'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 4.3'üne tekabül ediyor.