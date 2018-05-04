Ukrayna ve Türkiye, An-188 askeri ulaşım uçağı inşa edecek

Antonov şirketinden yapılan açıklamada "Ukrayna ve Türkiye askeri ulaşım uçağı An-188 projesini gerçekleştirme aşamasına geçiyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, proje ile ilgili kararın Eurasia-2018 havacılık fuarında alındığı aktarıldı.
Rusya-Ukrayna askeri ulaşım uçağı An-70'in bir modifikasyonu olan An-188, 50 ton kadar yük, 300 kadar mürettebat kapasitesine sahip.
Украина и Турция хотят сделать новый военный самолёт — Ан-188: https://t.co/b4RcopGqtJ pic.twitter.com/GnMJzrQjkB— Life | Новости (@lifenews_ru) May 4, 2018
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