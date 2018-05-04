Ukrayna ve Türkiye, An-188 askeri ulaşım uçağı inşa edecek

Ukrayna devlet teknoloji şirketi Antonov’un açıklamasına göre, Ukrayna ile Türkiye, Ukrayna-Rusya yapımı An-70 uçağı baz alınarak yapılan An-188 askeri ulaşım uçağının bir yenisini inşa edecek.

Antonov şirketinden yapılan açıklamada "Ukrayna ve Türkiye askeri ulaşım uçağı An-188 projesini gerçekleştirme aşamasına geçiyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, proje ile ilgili kararın Eurasia-2018 havacılık fuarında alındığı aktarıldı.

Rusya-Ukrayna askeri ulaşım uçağı An-70'in bir modifikasyonu olan An-188, 50 ton kadar yük, 300 kadar mürettebat kapasitesine sahip.