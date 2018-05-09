Kayıt
12:05 09 Mayıs 2018
Ankara+ 18°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    F-35

    F-35'te ilk teslimat 21 Haziran'da

    © AFP 2018 / Jack Guez
    Savunma
    URL'yi kısaltın
    0 11

    ABD Senatosu'na sunulan 'Satış iptal edilsin' tasarısına karşın ilk F-35 savaş uçaklarının 21 Haziran'da törenle Türkiye'ye teslim edileceği öğrenildi.

    F-35 jeti
    © Flickr / US Air Force
    Türkiye'den F-35 resti: Program çöker
    Milliyet gazetesinin haberine göre, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir,  ilk F-35 savaş uçağının Türkiye'ye 21 Haziran'da ABD'de teslim edileceğini açıkladı.

    '9 ORTAKTAN BİRİYİZ'

    ABD'li bazı senatörlerin F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının engellenmesi için yasa tasarısı sunmasıyla ilgili olarak Demir, "F-35 programının 9 ortağından birisiyiz. Bu bir ortaklık anlaşması. Ülkelerin belli alım projeleri ve bu ortaklıktan payları var. Türkiye bu projeye sırf ortak olmak için yaklaşık 1 milyar dolar para verdi. Bu sadece ABD-Türkiye arasındaki anlaşmadan ziyade, 9 ülkenin ortak olduğu bir ortaklık anlaşması. Yani 'iki ülke bozuştu sen git ben kalayım' anlaşması değil. İkincisi bu doğrudan askeri satış değil. Bu bir ortaklık programı. Bu ortaklık programına Türkiye girmiş. Uçak almaya karar vermiş. Potansiyel olarak 100 tane uçağı alırız diye plan yapmışız. Ama bunların şu anda dörtte birinin siparişini alacağız diye vermiş durumdayız. Belli ön ödemeleri yapılıyor" vurgusu yaptı.

    'MÜSAADE ALMAYIZ'

    An S-400 air defence missile system at the Hmeymim airbase
    © Sputnik / Dmitriy Vinogradov
    Türkiye'den ABD'ye: S-400 ve F-35 anlaşmaları birbirinden ayrı tutulmalı
    21 Haziran'da ilk F-35 savaş uçağının ABD'de Türkiye'ye teslim edileceğini belirten Demir, "Teslim edildikten sonra pilotlarımız orada eğitimlere devam edecek. Pilotlarımız ve teknisyenlerimiz eğitim sürecine girecekler. Ve 1 yıl sonra da 2019 yılının sonbaharında da uçaklarımız gelmeye başlayacak. Yani program bu. Şu andaki olan tartışmaların uzağında biz ortaklık anlaşması çerçevesinde, ortaklık anlaşmasına taraf olanlar, birbiriyle muhatap olan konuşan insanlar arasında aslında hiç bir sorun yok. Diyaloğumuz devam ediyor. Senatörler, kongrede oluşan tartışmalar şu an itibariyle programımızı etkilemiyor. Bununla ilgili 21 Haziran'da bize F-35 verildiği zaman kimseden müsaade almamız gerekmiyor. Zaten bunun müsaadesi var. Ve anlaşmanın çerçevesinde verilmiş şeyler" dedi.

    ABD'de Cumhuriyetçi senatörler James Lankford ve Thom Tillis ile Demokrat Parti'den Jeanne Shaheen, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasını gerekçe göstererek ve Türkiye'de ‘hukukun üstünlüğü' ilkesine uyulmadığını ileri sürüp F-35 savaş uçaklarının satışından vazgeçilmesini istemişti.

    Üç senatör nisan ayı sonunda kanun tasarısı hazırlayarak Senato'ya sunmuştu.

    Tasarıya tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "F-35 uçağı satışının iptali kabul edilebilir değil, olursa Türkiye'den karşılığını alırlar" açıklaması yapmıştı.

    F-35B'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

    • Dikey inip kalkabiliyor
    • Radar tespit edemiyor
    • AZAMİ HIZ: 1932 km/sa (1.6 Mach)
    • MENZİL: 1667 km
    • AZAMİ İRTİFA: 18.288 m (60 bin feet)
    • UZUNLUK: 15.6 m
    • YÜKSEKLİK: 4.3 m
    • AĞIRLIK: 13.1 ton
    • AZAMİ AĞIRLIK: 31.8 ton

    İlgili konular:

    'F-35, uçaksavar füze sistemlerine karşı savunmasız'
    Amerikan F-35’ler Sovyet kökenli çıktı
    F-35’lerin Türkiye’ye teslimatını engellemek için ABD Kongresi’ne yasa tasarısı sunuldu
    Canikli'den S-400 açıklaması: F-35'leri etkilemez, o iş bitti
    Etiketler:
    F-35, İsmail Demir, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    2018 Belarus Güzeli Yarışması'ndan kareler
    Belarus’un en güzeli seçildi
    Karikatür
    ABD, Suriye'de eğit-donat programının bütçesini arttırmayı planlıyor
    İnfografik
    Pantsir S-1 uçaksavar füze sistemi hakkında bilinmesi gerekenler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam