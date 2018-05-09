F-35'te ilk teslimat 21 Haziran'da

© Flickr / US Air Force Türkiye'den F-35 resti: Program çöker

Milliyet gazetesinin haberine göre, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, ilk F-35 savaş uçağının Türkiye'ye 21 Haziran'da ABD'de teslim edileceğini açıkladı.

'9 ORTAKTAN BİRİYİZ'

ABD'li bazı senatörlerin F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının engellenmesi için yasa tasarısı sunmasıyla ilgili olarak Demir, "F-35 programının 9 ortağından birisiyiz. Bu bir ortaklık anlaşması. Ülkelerin belli alım projeleri ve bu ortaklıktan payları var. Türkiye bu projeye sırf ortak olmak için yaklaşık 1 milyar dolar para verdi. Bu sadece ABD-Türkiye arasındaki anlaşmadan ziyade, 9 ülkenin ortak olduğu bir ortaklık anlaşması. Yani 'iki ülke bozuştu sen git ben kalayım' anlaşması değil. İkincisi bu doğrudan askeri satış değil. Bu bir ortaklık programı. Bu ortaklık programına Türkiye girmiş. Uçak almaya karar vermiş. Potansiyel olarak 100 tane uçağı alırız diye plan yapmışız. Ama bunların şu anda dörtte birinin siparişini alacağız diye vermiş durumdayız. Belli ön ödemeleri yapılıyor" vurgusu yaptı.

'MÜSAADE ALMAYIZ'

21 Haziran'da ilk F-35 savaş uçağının ABD'de Türkiye'ye teslim edileceğini belirten Demir, "Teslim edildikten sonra pilotlarımız orada eğitimlere devam edecek. Pilotlarımız ve teknisyenlerimiz eğitim sürecine girecekler. Ve 1 yıl sonra da 2019 yılının sonbaharında da uçaklarımız gelmeye başlayacak. Yani program bu. Şu andaki olan tartışmaların uzağında biz ortaklık anlaşması çerçevesinde, ortaklık anlaşmasına taraf olanlar, birbiriyle muhatap olan konuşan insanlar arasında aslında hiç bir sorun yok. Diyaloğumuz devam ediyor. Senatörler, kongrede oluşan tartışmalar şu an itibariyle programımızı etkilemiyor. Bununla ilgili 21 Haziran'da bize F-35 verildiği zaman kimseden müsaade almamız gerekmiyor. Zaten bunun müsaadesi var. Ve anlaşmanın çerçevesinde verilmiş şeyler" dedi.

ABD'de Cumhuriyetçi senatörler James Lankford ve Thom Tillis ile Demokrat Parti'den Jeanne Shaheen, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasını gerekçe göstererek ve Türkiye'de ‘hukukun üstünlüğü' ilkesine uyulmadığını ileri sürüp F-35 savaş uçaklarının satışından vazgeçilmesini istemişti.

Üç senatör nisan ayı sonunda kanun tasarısı hazırlayarak Senato'ya sunmuştu.

Tasarıya tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "F-35 uçağı satışının iptali kabul edilebilir değil, olursa Türkiye'den karşılığını alırlar" açıklaması yapmıştı.

F-35B'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ