Rusya Karadeniz Filosu’nun 235. yıldönümü Sivastopol’de coşkuyla kutlandı

Rusya Karadeniz Filosu’nun kuruluşunun 235. yıldönümü dolayısıyla Sivastopol’de birçok kutlama etkinliğinin düzenlendiği bildirildi.

Karadeniz Filosu Sözcüsü Vyaçeslav Truhaçev, konuyla ilgili açıklamasında, “Kutlamalar, gemilerde bayrak çekme törenleriyle başladı ve ardından amirallerin türbesi olan Vladimir Katedrali'nde denizcilerin onuruna dua okundu. Filo’nun Askeri Konseyi, Karadeniz Filosu yetkilileri, bir şeref kıtası eşliğinde, Karadeniz Filosu ve Sivastopol kentinin kurucusu İmparatoriçe 2. Yekaterina’nın anıtına çelenk ve çiçek bıraktı” diye konuştu.

Karadeniz Filosu'nda görev alan denizcilerin geleneksel olarak amirallerin anıtlarına, ayrıca 1941-1942 yıllarında Sivastopol'un kahramanca savunmasının onuruna yapılan anıt duvara çiçek bıraktıklarını aktaran Truhaçev, kutlama etkinlikleri çerçevesinde Filo tarihinin başlıca etapları ile ilgili tiyatro gösterisi düzenlendiğini kaydetti.

© Sputnik / Karadeniz Filosu’nda görevli denizci Sivastopol’deki savaş gemisinde

Truhaçev, bayram nedeniyle Nahimov Meydanı’nda silah, askeri ve özel teçhizat sergisi düzenlediğini, ayrıca kentteki rıhtımlardan birinde kent sakinleri ve konuklar için Karadeniz Filosu’na ait çeşitli gemilerin sergilendiğini, Sivastopol’deki 2 müzeninse konuklar için ‘açık kapı günü’ düzenlediğini ifade etti.

© Sputnik / Karadeniz Filosu’nda görevli denizci Sivastopol’deki savaş gemisinde

Karadeniz Filosu Sözcüsü, kutlamaların askeri orkestraların konserleriyle ve Karadeniz Filosu Şarkı ve Dans Topluluğu’nun gösterileriyle son bulduğunu da sözlerine ekledi.