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16:48 21 Ağustos 2018
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    Zapad 2017 ortak askeri tatbikatı

    Rusya, Sovyetler Birliği’nden sonraki en büyük tatbikatını yapacak

    © Sputnik / Pavel Gerasimov
    Savunma
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    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun Sovyetler Birliği’nden sonraki en büyük askeri tatbikatını yapmaya hazırlandığını söyledi. Şoygu’ya göre, Çin ve Moğolistan’ın da katılacağı tatbikat, görülmemiş bir çapta olacak.

    Zapad-2017 tatbikatından görüntüler
    © Fotoğraf : Mil.ru
    Zapad-2017 tatbikatından görüntüler
    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun Sibirya ve Uzak Doğu bölgelerinde ‘Vostok-2018' isimli bir tatbikat yapacağını, bu tatbikatın hem yapılacağı bölgenin genişliği hem de katılacak asker ve teçhizat sayısı bakımından görülmemiş çapta olacağını ifade etti.

    Şoygu'ya göre, Vostok- 2018 tatbikatı, Sovyetler Birliği döneminde 1981 yılında Belarus, Ukrayna, 3 Baltık ülkesi ve Varşova Paktı'ndaki imzacı bazı ülkelerin topraklarında yapılandan sonra en büyük tatbikat olacak.

    ÇİN'DEN 3 BİN ASKER

    Zapad 2017 ortak askeri tatbikatı
    © Sputnik / Pavel Gerasimov
    Rusya ile Belarus’un gerçekleştirdiği Zapad-2017 askeri tatbikatından görüntüler
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    Çin ve Moğolistan'ın da katılacağı tatbikatta kaç asker ve teçhizatın yer alacağı belirtilmedi. Ancak Çin, tatbikat sırasında Rus ordusuna katılması için 3.000 askerin gönderileceğini doğruladı. Çin Savunma Bakanlığı, tatbikat için 900'ü aşkın askeri teçhizat, 30 savaş uçağı ve helikopterin de Rusya'ya sevk edileceğini bildirdi.

    TEPKİ ÇEKEN ZAPAD-2017'DEN DAHA KAPSAMLI

    Açıklamalara göre, Vostok-2018 tatbikatı, Rusya'nın geçen yıl gerçekleştirdiği ve Batı'da yoğun tepkilere yol açan Zapad-2017 tatbikatından daha büyük olacak. Zapad-2017'de 12.700 asker, 70 askeri uçak, 10 gemi ve 680 kara aracı yer almıştı. Tatbikat, Rusya'nın bildirdiği asker sayısını aştığı ve komşu ülkeleri işgal provası yaptığı iddialarına yol açmıştı. Fakat NATO, Rusya'nın yanı başındaki tatbikatlarını arttırmaya devam ediyor. Polonya ve Baltık ülkelerinde haziran ayında ‘Saber Strike' isimli 19 ülkeden 18.000 askerin yer aldığı bir tatbikt yapılmıştı. Letonya da dün bağımsızlığından sonraki en büyük tatbikatını başlattı. Tatbikatta çok sayıda NATO ülkesinden asker yer alıyor.

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    Etiketler:
    Vostok-2018, Zapad-2017, Şoygu, Moğolistan, Çin, Rusya
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