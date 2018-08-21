Rusya, Sovyetler Birliği’nden sonraki en büyük tatbikatını yapacak

Şoygu'ya göre, Vostok- 2018 tatbikatı, Sovyetler Birliği döneminde 1981 yılında Belarus, Ukrayna, 3 Baltık ülkesi ve Varşova Paktı'ndaki imzacı bazı ülkelerin topraklarında yapılandan sonra en büyük tatbikat olacak.
ÇİN'DEN 3 BİN ASKER
TEPKİ ÇEKEN ZAPAD-2017'DEN DAHA KAPSAMLI
Açıklamalara göre, Vostok-2018 tatbikatı, Rusya'nın geçen yıl gerçekleştirdiği ve Batı'da yoğun tepkilere yol açan Zapad-2017 tatbikatından daha büyük olacak. Zapad-2017'de 12.700 asker, 70 askeri uçak, 10 gemi ve 680 kara aracı yer almıştı. Tatbikat, Rusya'nın bildirdiği asker sayısını aştığı ve komşu ülkeleri işgal provası yaptığı iddialarına yol açmıştı. Fakat NATO, Rusya'nın yanı başındaki tatbikatlarını arttırmaya devam ediyor. Polonya ve Baltık ülkelerinde haziran ayında ‘Saber Strike' isimli 19 ülkeden 18.000 askerin yer aldığı bir tatbikt yapılmıştı. Letonya da dün bağımsızlığından sonraki en büyük tatbikatını başlattı. Tatbikatta çok sayıda NATO ülkesinden asker yer alıyor.
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