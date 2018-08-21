Rusya'dan Türkiye'ye S-400 teslimatı açıklaması: Sözleşme üzerinde anlaşılan zamanda hayata geçirilecek

Rosoboronexport yöneticisi Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye Rusya yapımı S-400 hava savunma sisteminin teslimatının ne zaman başlayacağına ilişkin bir soru üzerine "Türkiye'ye S-400 teslimatına gelirsek, sözleşme, üzerinde anlaşılan süre içinde hayata geçirilecek. Sözleşmeyi 2019'da hayata geçirmeye başlayacağız" yanıtını verdi.

Miheyev bir başka soru karşısındaysa, Rosoboronexport şirketinin, yabancı ortaklarıyla anlaşmalarını dolar yerine milli para birimleri üzerinden yapılmasını değerlendirmeye devam ettiğini belirtti.

ABD yönetimi, NATO üyesi olan Türkiye'nin Rusya yapımı bir hava savunma sistemi satın almasının, yeni nesil F-35 savaş uçakları da dahil olmak üzere pek çok ABD yapımı silahı için güvenlik riski oluşturacağını savunuyor.

Nitekim ABD Başkanı Donald Trump da Türkiye'ye F-35 satışını donduran kararı imzalamıştı.

Söz konusu karara göre, Türkiye'nin Rusya yapımı bir hava savunma sistemi satın almasının ABD'yle askeri ilişkilere etkisinin değerlendirileceği bir rapor Kongre'ye sunulana kadar Türkiye'ye F-35 teslimatı geçici olarak durdurulacak.

Kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.