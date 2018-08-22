Türkiye'nin ilgi gösterdiği Pantsir savunma sistemine yeni özellikler geliyor

Türkiye'nin satın almakla ilgilendiği Rus yapımı hava savunma sistemi Pantsir'e yeni özellikler geliyor. Birkaç tip yeni füzeyi kullanabilecek şekilde modernize edilen Pantsir, artık hedeflerini daha uzun mesafeden saptayabilecek ve muharebe kapasitesi birkaç kat artmış olacak.

© Sputnik / Aleksandr Vilf Türkiye'nin ilgi gösterdiği Rus Pantsir sistemi

Sputnik'e konuşan Rus 'Arsenal Oteçestva' dergisinin genel yayın yönetmeni Viktor Murahovskiy, Suriye'deki savaşta kullanılan ve çok etkili oldukları görülen Pantsir hava savunma sistemlerinin, yeni hassas anten sayesinde hava hedeflerini saptama ve izleme imkânlarının oldukça genişleyeceğini söyledi.

Murahovskiy, "Özellikle inansız hava araçlarını (İHA) imha etmesi için sistem, nispeten ucuz düşük gabarili füzelerle donatılacak. Ayrıca aynı fırlatma konteynerinde bulunacak uzun menzilli füze alternatifinin üzerinde de duruluyor" diye konuştu.

Ucuz parçaların kullanıldığı el yapımı İHA'lara karşı pahalı füzelerin kullanılmasının rasyonel olmadığını belirten Murahovskiy, "Bir İHA'nın fiyatı en fazla bin dolarken, Pantsir'in kullandığı füzeler birkaç kat fazlası ediyor. Bu nedenle modernizasyonun alternatiflerinden birinde, sistemin tek konteynere yerleştirilecek 4 adet düşük gabarili füzeyle donatılması öngörülüyor. Elbette ki daha yakın menzilli, ancak mevcut füzelere göre çok daha ucuz olacak" ifadelerini kullandı.

NATO kod adı SA-22 Greyhound olan Pantsir-S1, kendinden tahrikli karadan havaya uçaksavar füze kompleksidir. Tüm modern hava saldırı araçlarına karşı yakın mesafeli koruma sağlamak amacıyla geliştirilen Pantsir-S1, savunulan hedeflerini kara ve deniz tehditlerine karşı koruma kapasitesine de sahip.

HAREKET HALİNDEYKEN HEDEFLERE ATEŞ AÇMA KAPASİTESİNE SAHİP TEK HAVA SAVUNMA ARACI

Pantsir-S1'in temel özelliği, hem uçaksavar silahlarıyla hem de füze silahlarıyla donatılmış olması. Tor-M2 adlı uçaksavar füze sistemiyle birlikte Pantsir, hareket halindeyken hedeflere ateş açma kapasitesine sahip tek hava savunma aracı.

Pantsir sistemindeki modüler şema sayesinde bu silah hem paletli ve tekerli olarak, hem de sabitlenerek kullanılabiliyor. Üzerindeki ana silahlarsa, 15 metre-15 kilometre irtifadaki, 1.2-20 kilometre mesafedeki hava hedeflerini imha etme kapasitesine sahip 12 adet güdümlü uçaksavar füze. Sistem, hedefe otomatik olarak kilitleniyor ve operatöre bir tek ateşleme butonunu basmak kalıyor.

Düşmana ait uçak veya helikopterlerin doğrudan görüş alanına girecek kadar yaklaştığı haldeyse dakikada 5 bin atış yapabilen 2 adet 30 milimetrelik 2A38M tipi otomatik uçaksavar makineli tüfeği devreye giriyor.