Bondarev: Suriye’ye S-300’ün yanı sıra başka silahlar da gönderebiliriz

Rus güçlerinin güvenliğini arttırmak için Suriye’ye S-300 füze savunma sistemi gönderilmesi planıyla ilgili konuşan Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, S-300’ün yanı sıra başka silahların da gönderilebileceğini söyledi. Bondarev, İsrail’in Türkiye ve İran gibi müttefik değil, bir partner olduğunu da ifade etti.

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation Rusya: S-300’le Suriye hava sahasının gerekli bölgelerini kapatabiliriz

Gazetecilere konuşan Bondarev "Uçağımıza yönelik İsrail'in provoke ettiği kalleşçe, haince bir saldırı yapıldı. Şimdi Rusya ve Suriye ile ilişkilerini normal tutmak konusunda endişelenmeliler" dedi.

S-300'ün Suriye'deki Hmeymim üssünün hava savunmasını ve Rus güçlerinin güvenliğini arttıracağını belirten Bondarev, S-300'ün Suriye'ye gönderilecek tek silah olmayabileceğini ifade etti.

Suriye'de S-300'ün daha üst modeli olan S-400 ve Pantsir-S1 sistemlerinin olduğunu ve İsrail hava kuvvetlerine karşı bu sistemlerin harekete geçirilmediğini vurgulayan Bondarev "İsrail Hava Kuvvetleri daha önce bizimle uyumlu bir şekilde çalışıyor, eylemleri hakkında bilgi veriyordu. Ancak son olay, tüm anlaşmalara aykırı nitelikte" dedi.

© Sputnik / Igor Russak 'İsrail, S-300’leri yok etmeye çalışacak'

Bondarev, Rusya'nın Suriye'deki güçlerinin güvenliği konusunda daha ihtiyatlı davranacağını ve düşmanca, şüpheli adımlara karşı adımlar atacağını belirtti ve gerçek terörle mücadele operasyonlarında Suriye hava sahasını S-400'lerle kapatmadıklarını ifade etti.

Bondarev "Ancak İsrail'in yaptıklarından sonra Suriye hava sahasının güvenliğini sağlamaya yönelik sorumluluğumuzu alacağız. İsrail, Türkiye ve İran gibi bizim müttefikimiz değil, onlar bizim yalnızca partnerimiz" dedi.