Bondarev: Suriye’ye S-300’ün yanı sıra başka silahlar da gönderebiliriz

S-300'ün Suriye'deki Hmeymim üssünün hava savunmasını ve Rus güçlerinin güvenliğini arttıracağını belirten Bondarev, S-300'ün Suriye'ye gönderilecek tek silah olmayabileceğini ifade etti.
Suriye'de S-300'ün daha üst modeli olan S-400 ve Pantsir-S1 sistemlerinin olduğunu ve İsrail hava kuvvetlerine karşı bu sistemlerin harekete geçirilmediğini vurgulayan Bondarev "İsrail Hava Kuvvetleri daha önce bizimle uyumlu bir şekilde çalışıyor, eylemleri hakkında bilgi veriyordu. Ancak son olay, tüm anlaşmalara aykırı nitelikte" dedi.
Bondarev, Rusya'nın Suriye'deki güçlerinin güvenliği konusunda daha ihtiyatlı davranacağını ve düşmanca, şüpheli adımlara karşı adımlar atacağını belirtti ve gerçek terörle mücadele operasyonlarında Suriye hava sahasını S-400'lerle kapatmadıklarını ifade etti.
Bondarev "Ancak İsrail'in yaptıklarından sonra Suriye hava sahasının güvenliğini sağlamaya yönelik sorumluluğumuzu alacağız. İsrail, Türkiye ve İran gibi bizim müttefikimiz değil, onlar bizim yalnızca partnerimiz" dedi.
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